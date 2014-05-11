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اليابان تكرم “دينا” بمهرجان الرقص الشرقى

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اليابان تكرم “دينا” بمهرجان الرقص الشرقى اليابان تكرم “دينا” بمهرجان الرقص الشرقى

 

تطير الفنانة الاستعراضية دينا نهاية الأسبوع الجارى إلى اليابان لتشارك في مهرجان “الرقص الشرقي”، الذي يقام كل عام في مدينة طوكيو في 14 مايو الجاري.

وأعربت الفنانة المصرية عن سعادتها بالدعوة الرسمية التي تلقتها من قبل المهرجان للمشاركة فيه وتكريمها من ضمن أشهر الراقصات الشرقيات على مستوى العالم.

وعلى جانب أخر انتهت النجمة الاستعراضية من تصوير حلقات برنامج “الراقصة”، والذي تشارك فيه كعضو لجنة التحكيم مع المؤلف تامر عبد المنعم، والفنانة فريال يوسف، والذي سيضم عدد كبير من المواهب في مجال الرقص الشرقي من جميع أنحاء العالم.

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