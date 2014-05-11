عمرو موسى يعود من واشنطن بعد لقاءات مع كيري وسوزان رايس

عاد إلى القاهرة اليوم الأحد عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية قادما من واشنطن بعد زيارة للولايات المتحدة استغرقت عدة أيام التقى خلالها مع عدد من المسئولين بالإدارة الأمريكية .

ذكرت مصادر بالمطار أن “موسى” التقى خلال زيارته “سوزان رايس” مستشارة الأمن القومى الأمريكية فى البيت الأبيض و”جون كيرى” وزير الخارجية الأمريكى ، وقام بعدة زيارات للكونجرس للاجتماع بعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين ، كما شارك “موسى” فى لقاء بمعهد واشنطن للدراسات الشرق أوسطية وألقى كلمة ركزت على مصر والخطوات التى تتخذها لتطبيق خارطة الطريق .