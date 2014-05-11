نيابة سوهاج تجدد حبس 22 إخوانيا 15 يوماً في أحداث شغب منطقة الزهراء‎

قرر المستشار حامد النجار رئيس النيابة الكلية بسوهاج تجديد حبس 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق وذلك في القضية رقم 262 لسنة 2014 والمتهم فيها 22 إخوانيا بتهم الإشتراك في أحداث الشغب التى حدثت أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء فى أول أيام الاستفتاء على الدستور وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين فى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وجماعة الإخوان الإرهابية أصيب من بينهم العميد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثان سوهاج والامين طارق عبد الرحيم من ذات القسم .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الإنضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام والقتل والشروع في القتل واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح وتعطيل وسائل المواصلات.