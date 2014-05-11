إجراء 14 عملية ناجحة لاستئصال البنكرياس في دبي

تمكن أطباء قسم الجراحة بمستشفى راشد، من إجراء 14 عملية ناجحة لاستئصال البنكرياس في 5 سنوات، بعد أن نجحوا امس في إنقاذ مريضة تبلغ من العمر 54 عاما كانت تعاني من أورام في البنكرياس وإنسداد في مجرى المرارة وآلام في البطن.

وقال الدكتور فيصل البدري إستشاري ورئيس أقسام الجراحة بمستشفى راشد: ان المريضة تم تحويلها إلى مستشفى راشد بعد عدة مراجعات لها في القطاع الخاص، حيث قام الأطباء بقسم الجراحة العامة بإجراء الفحوصات اللازمة لها والتي أظهرت انها تعاني من ورم ممتد بشكل طولي مع البنكرياس، حيث قرر الأطباء إدخالها إلى غرفة العمليات وإستئصال غدة البنكرياس والطحال بشكل كامل وإستئصال جزء من المعدة والإثنى عشر وتنظيف الغدد الليمفاوية الموجودة حول البنكرياس وعلى طول الشريان الرئيسي الوريد الرئيسي للجسم.

وأضاف ان العملية إستغرقت أربع ساعات وتكللت بالنجاح التام، حيث ان المريضة الآن في وضع مستقر تحت الرقابة الطبية في قسم العناية المركزة وستغادر المستشفى خلال عدة أيام، مشيرا إلى دقة إجراء هذا النوع من العمليات التي تتطلب خبرة ودراية وكفاءة عالية ودقة في التعامل مع مختلف أعضاء الجسم التي تم إستئصالها.

ولفت إلى العمليات المماثلة التي أجراها مستشفى راشد خلال الخمس سنوات الماضية والتي وصلت إلى 14 عملية إستئصال تام للبنكرياس وجميعها تكللت بالنجاح التام، منوها إلى ارتفاع نسبة الوفيات في هذا النوع من العمليات على المستوى العالمي، لافتا إلى ان مستشفى راشد يقوم سنويا بإجراء أكثر من 18 عملية استئصال جزئي للبنكرياس.

وذكر الدكتور البدري ان قسم الجراحة العامة بمستشفى راشد قام خلال العام الماضي بإجراء ثلاثة آلاف و242 عملية جراحية منها 4 آلاف و640 عملية كبرى ما بين الحوادث وأمراض السرطان وجراحات السمنة وغيرها.