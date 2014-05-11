وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد المدارس لمتابعة سير امتحانات الإعدادية

تفقد هشام السنجرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة بولاق التعليمية، حيث تفقد مدرسة العبور للتعليم الأساسى بعدد١٥ لجنة بإجمالى ٣٤٧ طالب، بالإضافة إلى ٢ لجنة خاصة ومدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بعدد ٢٤لجنة، بإجمالى ٥١٥ طالبا، ولجنة خاصة، كما تفقد مدرسة الجيزة الإعدادية بنين بعدد ٢٨ لجنة بعدد ٥٤٨ طالبا.

وتفقد صفى الدين محمد رشوان، وكيل المديرية، الامتحانات بإدارة منشأة القناطر، حيث تفقد مدرسة منشاة القناطر الإعدادية بعدد ٦ لجان، بإجمالى ٣٦٠ طالبا، ومدرسة الجلاتمة للتعليم الأساسى بعدد ٦ لجان، بإجمالى ١٢٥طالبا، ومدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية بعدد ٧ لجان، بإجمالى ١٣٩ طالبا، ومدرسة الجلاتمة الإعدادية بعدد ١٢ لجنة، بإجمالى ٢١٦ طالبا، ومدرسة المناشى للتعليم الأساسى بعدد ٧ لجان، بإجمالى ١٣٤ طالبا.

كما تفقدت وفاء عبد الفتاح، مدير عام التعليم الأعلى، إدارة الهرم، فقد تفقدت مدرسة كفرة نصار الإعدادية بنين بعدد ٢٢ لجنة بإجمالى ٤٥٤طالبا، بالإضافة إلى لجنة خاصة ومدرسة حدائق الأهرام بعدد ١٠ لجان بإجمالى ١٧٩ طالبا، ولجنة خاصة ومدرسة المعرفة التجريبية بعدد ٦ لجان بعدد ١٧٤ طالبا، ومدرسة المعرفة الثانوية بعدد ٣ لجان بإجمالى ٥٢ طالبا.

وتفقدت راوية شحات عبد التواب، مدير عام التعليم الفنى، الامتحانات بإدارة الهرم، حيث تفقدت مدرسة النصر التجارية بعدد 36 لجنة، بإجمالى 1431 طالبا، ومدرسة الهرم الثانوية التجارية بنين بعدد ٢٦ لجنة بإجمالى ١٠٨٠ طالبا.

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