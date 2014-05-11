"زعزوع": نتائج إيجابية لمشاركة الوزارة فى الملتقى السياحى العربى بدبى

وصف وزير السياحة هشام زعزوع، مشاركة الوزارة وهيئة التنشيط فى فعاليات الملتقى السياحى العربى بدبى بـ"المبشرة والإيجابية"، مضيفاً أن هناك لقاءات عديدة بممثلى كبريات شركات الطيران والسياحة ووسائل الإعلام، ستؤتى ثمارها قريبا فى تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر .

كان وزير السياحة قد التقى عددا من مسئولى شركات الطيران منها شركة العربية للطيران، وتم الاتفاق مع الشركة على زيادة عدد الطائرات المتجهة إلى شرم الشيخ لتغطية إجازة نهاية الأسبوع مع مشاركة من وزارة السياحة بتكلفة تمثل 50% من الرسوم الأرضية أو دعم بعدد معين من كراسى الطائرة فى إطار برنامج تحفيز الطيران العارض، والشروط التى وضعتها الوزارة لتعظيم الاستفادة من هذا الدعم.

وطلب الوزير من الرئيس التنفيذى للشركة دراسة إمكانية التعاون مع مصر فى أسواق كازخستان والهند، حيث تقوم الشركة بتسيير عدد من الرحلات من الشارقة إلى نقاط عدة فى الهند (حوالى 120 رحلة أسبوعيا.

والتقى رئيس مجلس إدارة شركة Nice Trip Holidays والتى تعمل فى مجال الطيران العارض، حيث تقوم الشركة بتسيير رحلات إلى شرم الشيخ، حيث أبدت الشركة رغبتها فى المشاركة فى الحفلات الفنية التى سوف تقام فى المقاصد المصرية فى كل من شرم الشيخ والغردقة التى تبدأ فعالياتها فى يونيو القادم، حيث ستقوم بالإعلان عن هذه الحفلات لدى عملائها .

واستكمل "زعزوع" لقاءاته بمقابلة المدير التنفيذى لشركة عالم السعودية للسياحة Saudi World Holidays، حيث تقوم الشركة بتسيير عدد 2 رحلة أسبوعية من الرياض إلى شرم الشيخ، وقد أبدت الشركة رغبتها فى توزيع الـ flyers الخاصة ببرنامج السوق العربى فى شرم والغردقة مع جريدة الرياض، حيث إنها من الصحف الأكثر توزيعاً فى منطقة الرياض. كما أبدت الشركة رغبتها فى التعاون مع هيئة تنشيط السياحة فى الحملات المشتركة لاستقطاب ما يقرب من 400 ألف من عملاء الشركة مع تقديم برنامج مميز لهذه الشريحة المرتفعة الدخل من عملاء الشركة.

واجتمع وناصر الطيار – رئيس مجلس إدارة شركة الطيار، حيث تقوم الشركة بتسيير عدد 7 طائرات من السعودية ولبنان إلى مصر، حيث تتطلع الشركة لمزيد من التعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة فى الحملات الدعائية والطيران العارض، والتى طالبت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة فيما يخص هذه الأنشطة.

وفى لقائه مع مدير عام شركة ماك للسياحة والسفر والشحن الجوى الكويتية، والتى ترغب فى التعاون مع وزارة السياحة لتسيير رحلات طيران عارض من فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى مرسى علم، تم الاتفاق على قيام الشركة بموافاة الوزارة بالدراسة الخاصة بهذه الأسواق.

كما التقى على هامش فعاليات المعرض الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تخص قطاع السياحة فى المنطقة العربية ومنها إمكانية استفادة مصر من الدورات التدريبية التى تقوم بها المنظمة فى مجال السياحة الإلكترونية والجودة السياحية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة تشمل التعاون فى الدورات التدريبية والسياحة الإلكترونية والجودة السياحية، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات الإحصائية عن القطاع السياحى بين المنظمة ووزارة السياحة المصرية،كما تمت مناقشة موضوع الاستثمار وما توفره المنظمة من خلال التعاون القائم بينها وبين المؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار الأجنبى وائتمان الصادرات (أيسك) التابعة للبنك الإسلامى للتنمية بتوفير الضمان والتأمين اللازمين للمشروعات السياحية .

كما قام الوزير بمقابلة ممثلى شركة جزيرة دى إم سى، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعياً من دول الخليج إلى الغردقة بدءاً من 22 مايو 2014 وحتى أول رمضان، بالإضافة إلى عدد من 2-3 رحلات خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.

وتم الاتفاق على أوجه التعاون بين الشركة وهيئة تنشيط السياحة فيما يخص الحملات التسويقية المشتركة.

والتقى بالأمير أحمد بن سعيد آل مكتوم – رئيس دائرة الطيران وطيران الإمارات وطيران دبى، حيث تمت مناقشة كيفية التعاون مع طيران الإمارات، والتى تقوم بتسيير عدد 185 رحلة أسبوعية من دبى إلى أكثر من 10 نقاط فى الهند وطلب الوزير إمكانية ربط هذا الخط مع القاهرة لتنشيط السياحة الهندية إلى مصر،كما طلب الوزير من الشركة تسيير خط طيران من دبى إلى الأقصر والعودة عن طريق القاهرة بدءاً من الموسم الشتوى القادم.

وعقد"زعزوع" عدة لقاءات مع شركاء العمل من الوكلاء الخارجيين وشركات الطيران خلال اليومين الثانى والثالث للمعرض،حيث التقى بممثلى شركات المسعود هوليدايز وLimouge وEmirates Holidays ودالاس للسياحة الأردنية، حيث اتفق مع الأخيرة على تسيير عدد 4 طائرات أسبوعياً خلال شهور الصيف الحالى، كما التقى الوزير بعدد من شركات الطيران منها Fly Dubai وشركة العربية للطيران وتم الاتفاق مع الأخيرة على تسيير عدد 4 رحلات طائرتين للغردقة وطائرتين لشرم الشيخ أسبوعياً، وتم الاتفاق على الدخول مع الشركة فى حملات ترويجية مشتركة .