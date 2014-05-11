"الداخلية": استغلال الأطفال سياسيا يؤثر على صورة مصر فى الخارج

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الفترة الماضية شهدت العديد من الانتهاكات التى تعرض لها الأطفال بلا مأوى، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال هم مسئولية جميع الجهات فى الدولة.

واستنكر أبو بكر، خلال الاجتماع الذى تحضره الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، وممثلى منظمة اليونيسيف وساموسيسيال، وفريق الشارع بمنظمة فيس، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبعض ممثلى الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، الاستغلال السياسى للاطفال خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه سيؤثر على صورة مصر فى الخارج وينتهك حقوق الأطفال.

وأوضح مساعد الوزير، أنه تم خلال الانتخابات الماضية بقطاع حقوق الإنسان إنشاء غرفة لمتابعة الشكاوى التى ترد من منظمات المجتمع المدنى، وتم التدخل لاتخاذ اللازم وحل المشكلات التى يتعرضون لها.