بالصور.. البابا تواضروس يدشن مذبح مارمينا بكنيسة خلال زيارته للإمارات

قام البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، بتدشين مذبح الشهيد العظيم مارمينا بكنيسته بجبل على بدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار زيارته الرعوية إلى الإمارات.

> ووجه البابا حديثه إلى الحضور قائلا "كنيستكم جميلة وبها جمال هادئ لذلك سوف أكلمكم عن الجمال الهادئ، وتدشين القلب من أجمل فضائل الإنسان وأعمال الإنسان يجب أن تكون هادئة".

وأضاف "كل شخص لديه مذبح غير مرئى وهو القلب، ولذلك يقول المزمور "قلبا نقيا أخلقه فى الله"، ولذلك أجعل قلبك مدشنا بالصلوات والقراءات الروحية والأسرار.