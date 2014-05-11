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الأربعاء.. تكريم 300 معلم بمشروع ربط المنهج بمقتنيات المتحف المصرى

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الأربعاء.. تكريم 300 معلم بمشروع ربط المنهج بمقتنيات المتحف المصرى الأربعاء.. تكريم 300 معلم بمشروع ربط المنهج بمقتنيات المتحف المصرى

دعت الجمعية العامة للمعاهد القومية والمتحف المصرى مديرى ومعلمى المدارس القومية، المشاركين فى مشروع دمج المنهج الدراسى بمقتنيات المتحف المصرى، لحضور الحفل الختامى للمرحلة الأولى من المشروع، الأربعاء المقبل 14 من مايو بقاعة موفنبيك داخل بالمتحف.

وقال محمد هشام، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريحات له، إنه سيتم تكريم 300 معلم مشارك فى مشروع ربط المناهج الدراسية بمقتنيات المتحف المصرى والمشاركين فى اليوم العالمى للإعاقة، على أن يتم توزيع شهادات تقدير، موضحاً أن الاحتفالية تشمل أيضاً عرض برنامج المرحلة التالية من المشروع، كما يقوم ممثلو المتحف المصرى والجمعية العامة للمعاهد القومية بتكريم المشاركين فى نجاح الاحتفالية الخاصة بيوم الإعاقة العالمى.

ويتضمن الحفل بعض الفقرات الغنائية لفريق عزف وغناء من جامعة القاهرة ومتحف الطفل والجمعية العامة للمعاهد القومية، بالإضافة إلى عرض أهم فعاليات برنامج الشراكة بين المتحف المصرى والجمعية العامة للمعاهد القومية.

ويعتبر الـ"300" معلم ضمن مدارس ليسيه الهرم، وليسيه المعادى، وليسيه الزمالك، وليسيه باب اللوق، ليسيه الجديدة، والقناة بالمعادى، والمنيل القومية، والجيزة القومية، وأسماء فهمى القومية، وبورسعيد للغات بالزمالك، والجزيرة للغات، وأبو الهول القومية، والنصر مصر الجديدة .

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