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بلاغ يتهم الإخوان بحرق سيارة مديرة مدرسة ثانوى بالمنوفية

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بلاغ يتهم الإخوان بحرق سيارة مديرة مدرسة ثانوى بالمنوفية بلاغ يتهم الإخوان بحرق سيارة مديرة مدرسة ثانوى بالمنوفية

حرر مساعد مدير مدير أمن كفر الشيخ السابق، بلاغا اتهم فيه جماعة الإخوان الإرهابية بحرق سيارة زوجته مديرة مدرسة الثانوية القديمة بنات بمدينة شبين الكوم، وذلك بسبب قيامها بضبط أحدى طالبات الإخوان وتسليمها للشرطة أثناء كتابتها عبارات مسيئة للجيش والشرطة على سور المدرسة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد توفيق أبو حمد مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد من قيام اللواء عبد الرحمن محمد النجار مساعد مدير أمن كفر الشيخ السابق، بلاغا اتهم فيه جماعة الإخوان الإرهابية بحرق سيارة زوجته مها محمد رمضان مديرة مدرسة الثانوية القديمة بنات بمدينة شبين الكوم أمام منزلها، وذلك بسبب قيامها بضبط إحدى طالبات الإخوان وتدعى بتول . وتسليمها للشرطة أثناء قيامها بكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة على سور المدرسة، تم تحرير محضر بالواقعة 5880 جنح قسم شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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