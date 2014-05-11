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ضبط هاربين من سجن بالمؤبد و4 اخرين بينهم سيدة في تنفيذ أحكام بالمنوفية

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ضبط هاربين من سجن بالمؤبد و4 اخرين بينهم سيدة في تنفيذ أحكام بالمنوفية ضبط هاربين من سجن بالمؤبد و4 اخرين بينهم سيدة في تنفيذ أحكام بالمنوفية

ارشيفية

ألقت مباحث المنوفية القبض على هاربين من سجن بالمؤبد فى قضية مخدرات وضبط 5 اخرين هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن بينهم سيدة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية بضبط عمر شمس عبد الفتاح هارب من سجن مؤبد فى قضية مخدرات وغرامة 100 الف جنيه ، ومصطفى يونس السيد محكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنيه .

كما تم القبض على رمضان محمد حسنين محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية سلاح ، ورمضان الشحات جابر محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية سلاح وغرامة 10 الاف جنيه ، وهانم على مليجى من مدينة اشمون محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية شروع فى قتل وحيازة سلاح ، ورمضان على مليجى هارب من سجن 10 سنوات فى قضية شروع فى قتل وسلاح وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .

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