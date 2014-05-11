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الداخلية تنفى إطلاق أعيرة نارية تجاه قسم شرطة الساحل

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الداخلية تنفى إطلاق أعيرة نارية تجاه قسم شرطة الساحل الداخلية تنفى إطلاق أعيرة نارية تجاه قسم شرطة الساحل

وزارة الداخلية

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى ما تناقلته بعض المواقع وبعض وسائل الإعلام حول حدوث إطلاق أعيرة نارية تجاه قسم شرطة الساحل .

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه بتاريخ اليوم الموافق 11 الجارى قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحملة مرورية بشارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا .. وحال استيقاف قوة الحملة لسيارة نصف نقل ماركة ” أيسوزو ” تحمل لوحات معدنية رقم ( د و ط 6175 ) لفحص تراخيصها قام قائدها بإختراق الحاجز الأمنى والفرار بالسيارة فطاردته القوات وأطلقت أعيرة نارية تجاه إطارات السيارة وأجبرته على التوقف بشارع شبرا بالقرب من قسم شرطة الساحل، وتبين عدم حمل قائدها لرخصة تجيز القيادة تم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة.

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