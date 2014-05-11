وزير الصحة: إنشاء مركز طبى في غينيا الاستوائية ودعمه بالخبراء المتخصصين

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان عن إنشاء مركز طبى بدولة غينيا الإستوائيه ، مشيرا إلى ان حكومة غينيا ستتولى تكلفة التجهيزات الطبيه ومنح قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع ، إضافة إلى تحملهم تكاليف الخبراء وفقاً لإتفاق يتم التفاوض حوله بين الجانبين.

وأضاف وزير الصحة بأن الوزارة ستقوم بإرسال فرق طبيه من الخبراء المتخصصين للعمل بالمركز الطبى الذى سيتم إنشاؤه بغينيا الإستوائيه حيث ان القطاع الصحى هناك يعانى من نقص شديد فى الخدمات ، مشيراً إلى ان الوزارة تدرس حالياً إمكانية دعم المركز بقسم متخصص للأشعه وجهاز الرنين المغناطيسى ، حيث انه لا يتوفر هذا التخصص فى جمهورية غينيا.

كما تم الإتفاق أيضاً على توفير منح تدريبيه للأطباء من جمهورية غينيا فى مستشفيات ووحدات تدريب وزارة الصحة ، إضافة إلى الإتفاق على توفير بروتوكولات علاجيه خاصة فى مجال الجراحات التخصصيه وطب الأورام وذلك بالمعاهد والمراكز المتخصصه التابع لوزارة الصحة ، كما سيتم التنسيق على توفير منح دراسيه للدارسين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

جاء ذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى قام بها المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء إلى غينيا الإستوائية خلال الفتره من 8 إلى 10 مايو 2014.