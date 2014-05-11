النيابة اليمنية تأمر بضبط زعيم «الحوثيين»

أمرت النيابة العامة في اليمن، الأحد، بضبط زعيم جماعة «الحوثيين»، عبدالملك الحوثي، و13 آخرين من جماعته، بينهم قياديان، للتحقيق معهم في حادثة تفجير منزل أحد المشايخ في مديرية «همدان» بمحافظة «صنعاء»، بحسب مصدر حقوقي.

وقال المحامي عبدالرحمن برمان إن الشيخ قناف القحيط تقدم الأحد بدعوى للنائب العام في اليمن يتهم فيها زعيم جماعة «الحوثيين» في محافظة «صعدة» بتفجير منزله مطلع مارس الماضي، مشيراً إلى أن النيابة العامة استلمت الدعوى، وأمرت بضبط الجناة للتحقيق في الدعوى المرفوعة ضدهم.

ومن بين المتهمين في الحادثة، إلى جانب «عبدالملك الحوثي»، اثنين من كبار الجماعة وهم صالح هبرة، رئيس المجلس السياسي للجماعة، وأبوعلي الحاكم القائد الميداني بها و11 آخرين.

وكان مسلحون من جماعة الحوثي قد قاموا مطلع مارس الماضي بتفجير منزل الشيخ «قناف القحيط» أحد مشايخ منطقة «الصرم» في محافظة «عمران» خلال المواجهات التي دارت بين الجماعة والقبائل في مناطق مختلفة من المحافظة ومديرية «همدان» في صنعاء الأشهر الماضية.