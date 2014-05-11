السيسي يتقدم بالعزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة في شمال سيناء

تقدم المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية بخالص العزاء لأسرة المجند محمد جودة محمد شهيد القوات المسلحة من قوة تأمين مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، والذي استشهد صباح اليوم في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المشير عبد الفتاح السيسي أن الجماعات المتطرفة والعناصر الإجرامية والإرهابية المسلحة، لن تحول دون مواصلة رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لمهمتهم المقدسة في حماية مصر وشعبها، وتحقيق الأمن ومواجهة دعاة العنف والتخريب .

وأوضح المشير السيسي أن الدولة المصرية ستكمل طريقها نحو العمل والبناء مهما كانت التحديات، ولن تفلح العمليات الإرهابية في نشر مخطط الفوضى بمصر، بفضل أبنائها المخلصين من الجيش والشرطة، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن.