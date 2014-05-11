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رئيس جامعة القاهرة: توفير الدعم المادى لحفائر كلية الآثار

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رئيس جامعة القاهرة: توفير الدعم المادى لحفائر كلية الآثار رئيس جامعة القاهرة: توفير الدعم المادى لحفائر كلية الآثار

الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أنه سيتم توفير الإمكانيات المادية اللازمة لدعم أنشطة الحفائر وأعمال الترميم التي تقوم بها كلية الآثار في المناطق الأثرية، والتي أسفرت مؤخراً عن اكتشاف مقبرة أثرية بمنطقة سقارة جنوبي هرم زوسر المدرج بطول 12 متراُ وعرض 6 أمتار تخص رئيس سجلات الجيش “باسر” في عصر الأسرة العشرين من الدولة المصرية الحديثة في العصر الفرعوني وتحتوى على عناصر معمارية واضحة وبحالتها الأصلية ومجاورة لمقبرة قائد الجيش “بتاح مس” التي تم اكتشافها عام 2010 وهي من نفس عصر “باسر”.
> وأضاف نصار أنه سيتم الإتفاق مع وزارة الثقافة للتعاون مع جامعة القاهرة في مجال حفظ وترميم مكتشفات الكلية ، خاصة التي جرت في فترة الثمانينات.
> وقال أن الجامعة ستكرم بعثة كلية الآثار التي اكتشفت المقبرة الأثرية،مشيراً إلى أن هذا الإكتشاف دليل على أن الفراعنة اهتموا بمنطقة “منف” كعاصمة إدارية وعسكرية في هذ العصر، وأكد أن هذا الإكتشاف الأثرى يدعم النشر العلمى الدولي لجامعة القاهرة ويؤكد كفاءته كمرجعية علمية تلقي الضوء على بعض المعلومات الجديدة في أسرار الحضارة المصرية القديمة.

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