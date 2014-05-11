محافظ الوادي الجديد يطمئن على المرضى بمستشفى الخارجه العام‎

فاجأ محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد مستشفى الخارجة العام ،صباح اليوم ، بالمرور عليها وذلك للإطمئنان على المصابين بقسم الحوادث.

كما تفقد عشماوي الأقسام الخاصة بالمرضى بالمستشفى واستمع إلى شكواهم ووجه بضرورة التواجد الأمنى بالاستقبال حتى يتم تقديم الإسعافات بسرعة للمصابين وبعنايه تامة وفى جو يسوده الهدوء.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتوفير المستلزمات الطبية بقسم الإستقبال وذلك للاستعداد لإستقبال الحالات المصابة في أي وقت ، كما أكد على ضرورة نظافة الغرف والمرور الدوري عليها.