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إيداع بديع و50 إخوانيا قفص الاتهام في قضية “عمليات رابعة”.. والمرشد: مصر اتحاد ملاك لكل المصريين

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إيداع بديع و50 إخوانيا قفص الاتهام في قضية “عمليات رابعة”.. والمرشد: مصر اتحاد ملاك لكل المصريين إيداع بديع و50 إخوانيا قفص الاتهام في قضية “عمليات رابعة”.. والمرشد: مصر اتحاد ملاك لكل المصريين

 

محمد بديع

أودع منذ قليل قفص الاتهام امام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، إضافة إلى 50 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المتداولة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وفور دخولهم قفص الاتهام ردد المتهمون شعارات ضد الجيش وهتافات مثل “الشهادة فى سبيل الله اسمى امانينا” و”الثورة مستمرة”، رافعين شعارات رابعة،  وقال بديع: “ اتحاد ملاك لكل المصريين، ولايجب إهانة أحد أو التعدى عليه”.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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