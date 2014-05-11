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68 رحلة طيران منتظم وشارتر للغردقة و 12 ألف سائح من روسيا وأوروبا‎

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68 رحلة طيران منتظم وشارتر للغردقة و 12 ألف سائح من روسيا وأوروبا‎ 68 رحلة طيران منتظم وشارتر للغردقة و 12 ألف سائح من روسيا وأوروبا‎

مطار الغردقة الدولي

استقبل مطار الغردقة نحو 68 رحلة طيران دولية منتظمة وشارترعلى متنها نحو12 ألف سائح من جنسيات مختلفة من مطارات روسيا واوروبا وذلك لقضاء اجازاتهم في الفنادق والقري السياحية بالغردقة وسفاجاومرسي علم ، بالإضافة إلى 10 رحلات داخلية .

واكدت مصادر بمطار الغردقة الدولى ان القادمين من الجنسيات الروسية والألمانية والتشيكية والأوكرانية والإنجليزية والهولندية وتم تقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات وصول السائحين وان الروس في الصدارة ويمثلون نحو نصف القادمين.

وأضافت المصادر ان هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين المطار من جانب قوات الشرطة والجيش ويتم منع اي سيارات او اتوبيسات من الوقوف او الانتظار الا داخل منطقة الإنتظار المخصصة لاتوبيسات السائحين.

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