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مميش يدشن القاطرتين “إبراهيم” و “مختار” بشركة التمساح لبناء السفن

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قام الفريق مهاب مميش واللواء عبدالقادر درويش رئيس الهيئة العامة لميناء دمياط ظهر اليوم الأحد بتدشين القاطرتين ” إبراهيم ” و”مختار” بشركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية.

وحضر التدشين المهندسة سلوى مراد مدير إدارة الشركات بالهيئة وعدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس وهيئة ميناء دمياط والمهندس عبدالرزاق المفتي رئيس مجلس إدارة شركة التمساح.

وقال مميش أنه تم بناء القاطرتين بشركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس لحساب هيئة ميناء دمياط، والقاطرتان نظام تراكتورز بقدرة شد 25 طن لكل منهما ويبلغ الطول الكلي للقاطرة 26 متر وعرضها 9 متر وارتفاعها 3.6 متر بغاطس 2.42 متر وتبلغ قدرة المحركات 2 X 1030 واط بسرعة 12 عقدة، وقرر مميش صرف شهرين مكافأة للعاملين .٢٠١٤٠٥١١_١٢٠٧٣٩_resized

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