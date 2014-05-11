بالصّور: هكذا ودّعت كندة علوش والدتها

ودّعت الفنّانة السّوريّة كندة علّوش والدتها، بعد أنّ قامت والدتها بزيارتها في مقرّ إقامتها الحالي في العاصمة المصريّة القاهرة.

ونشرت علّوش مجموعة من الصّور الحديثة لها برفقة والدتها عبر صفحتها الشّخصيّة على موقع "فيس بوك".

وكتبت علّوش بعض الكلمات لوالدتها "حبيبتي لازم تعرفي إنّك أحلى وأغلى شي بحياتي.. وإنّي كنت فرحانة قد الدّنيا بقعدتك معي..واني بموت فيكي وبشوف حالي إنك امي وانك أحلى أم.. مارح ازعل لأنو بعرف انك مارح تطولي.. الله يخليلي ياكي انت وبابا وبدورة ولايحرمني منكن طوول عمري".

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