بالصور.. زيارة ميدانية لفريق الاعتماد لعلوم جنوب الوادي‎

استقبلت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة فريق من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد والذي يقوم بزيارة الجامعة وذلك لمتابعة الدعم المقدم من الجامعة لنظم الجودة بكلية العلوم واستيفاء معايير الأعتماد وذلك لتمكين إعضاء الزيارة من وضع ما تقدمه الكلية داخل اطار الجامعة.

التقى وفد الهيئة الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حيث تم مناقشة مدى فاعلية برامج الجودة وخطة الجامعة لاستقطاب الوافدين وكذلك مشروع الخطة البحثية الخمسية للجامعة 2014-2018 وكيفية اعدادها واهم المحاور التي تتضمنها الخطة .

وأضاف الدكتور عبد الهادي محمد ابراهيم عميد كلية العلوم بقنا ان اهداف الزيارة تتضمن تحديد مدى ارتباط رسالة الكلية واهدافها بنظيراتها في الجامعة و التعرف على الهيكل التنظيمي للكلية .

واضاف الدكتور محسوب عبد القادر مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ان زيارة فريق الاعتماد تستمر خلال الفترة من 11 الى 14 مايو الجاري ويضم الوفد الدكتور حمدي الجوادي و الدكتور فوزي عتابي و الدكتور كمال محمد عبد القادر و الدكتور علاء محمد كامل و الدكتور احمد محمد حسانين .