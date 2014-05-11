طريقة عمل المعكرونة مع اللحم

المقادير:

-80 غراماً من المعكرونة

-60 غراماً من اللحم المفروم

-175 غراماً من صلصة البندورة

-10 غرامات من جبنة "بارميزان"

-5 غرامات من الجزر المفروم

-5 غرامات من البصل المفروم

-5 غرامات من الكرفس المفروم

-رشّة من الملح

-رشّة من البهار الأبيض

-زيت للقلي

طريقة التحضير:

1- يُخلط اللحم المفروم مع الجزر والبصل والكرفس، ويُتبّل هذا المزيج بالملح والبهار. يُشكّل بصورة كرات صغيرة، تُقلى بالزيت، وتوضع جانباً.

2- تُسلق المعكرونة في قدر تحتوي على الماء المضاف إليه الملح، وذلك لمدّة 8 إلى 10 دقائق. ثم تُغسل بالماء البارد، وتُصفّى جيّداً.

3- تُضاف صلصة البندورة إليها وكرات اللحم، ويُزيّن الوجه بجبن "بارميزان".

(هذه المقادير تكفي لشخص واحد).

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