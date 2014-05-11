أخبار عاجلة

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

طريقة عمل المعكرونة مع اللحم

Google+ Print
طريقة عمل المعكرونة مع اللحم طريقة عمل المعكرونة مع اللحم

الأحد 11-05-2014 15:34

المقادير:
-80 غراماً من المعكرونة
-60 غراماً من اللحم المفروم
-175 غراماً من صلصة البندورة
-10 غرامات من جبنة "بارميزان"
-5 غرامات من الجزر المفروم
-5 غرامات من البصل المفروم
-5 غرامات من الكرفس المفروم
-رشّة من الملح
-رشّة من البهار الأبيض
-زيت للقلي

طريقة التحضير:
1- يُخلط اللحم المفروم مع الجزر والبصل والكرفس، ويُتبّل هذا المزيج بالملح والبهار. يُشكّل بصورة كرات صغيرة، تُقلى بالزيت، وتوضع جانباً.
2- تُسلق المعكرونة في قدر تحتوي على الماء المضاف إليه الملح، وذلك لمدّة 8 إلى 10 دقائق. ثم تُغسل بالماء البارد، وتُصفّى جيّداً.
3- تُضاف صلصة البندورة إليها وكرات اللحم، ويُزيّن الوجه بجبن "بارميزان".
(هذه المقادير تكفي لشخص واحد).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

تابعوا أيضاً:

كيكة اللوز بدون دقيق

التحلية على طريقة المحترفات

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي