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دفاع خلية مدينة نصر: الأمن الوطني يصنع التطرف حاجة تزعل والله.. والقاضى: متضايقش نفسك

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دفاع خلية مدينة نصر: الأمن الوطني يصنع التطرف حاجة تزعل والله.. والقاضى: متضايقش نفسك دفاع خلية مدينة نصر: الأمن الوطني يصنع التطرف حاجة تزعل والله.. والقاضى: متضايقش نفسك

خلية مدينة نصر

أكد منتصر الزيات، دفاع المتهم رامي محمد الملاح، في قضية «خلية مدينة نصر»، أن موكله كان يريد أن يسافر إلي سوريا، لنصرة الشعب السوري، مضيفاً أنه سعي للسفر فتعرف صدفةً علي المتهم بالقضية محمد المعداوي الذي وعده بمساعدته بالسفر إلي سوريا.

وأشار الزيات، خلال مرافعته بقضية خلية مدينة نصر،أمام محكمة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار شعبان الشامي ،قبل أن ترفع المحكمة الجلسة، إلى أن الأزهر ودار الأفتاء قد أباحوا الجهاد في سوريا، ولا يمكن أن يقدم المتهم للقضية لرغبته في السفر إلي سوريا فقط.

وتابع” كل المتهمين أنكروا معرفتهم بالملاح إلا المعداوي اللذي شرعا في الجهاد في سوريا”.

وطالب الزيات البراءة لموكله،حيث رأي أن القضية مصنوعة فقط حتى يعرف ضباط الأمن الوطني لرؤسائهم أنهم يعملوا ليل نهار.

وهاجم الزيات الإعلام ووصفه بـ “الفاجر”، حيث قال ” الإعلام سيصيح ويفرح بالقبض علي خلية، كما تم يوم أن قبض علي محمد الظواهري الذي برأته النيابة العسكرية مسبقاً من الإرهاب، متابعاً ” وسيخرج بإذن الله”.

وألمح أن تحريات الأمن الوطني الخاطئة هي من تصتع الثأر، قائلا “يصنعون التطرف في بلادنا بتوع الأمن الوطني، حاجة تزعل والله”،فتدخل القاضي قائلاً مضايقش نفسك”.

 

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