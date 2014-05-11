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“الاستئناف” تتسلم ملف “أنصار بيت المقدس” لمحاكمة 200 بتهمة التورط في عمليات إرهابية

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“الاستئناف” تتسلم ملف “أنصار بيت المقدس” لمحاكمة 200 بتهمة التورط في عمليات إرهابية “الاستئناف” تتسلم ملف “أنصار بيت المقدس” لمحاكمة 200 بتهمة التورط في عمليات إرهابية

أنصار بيت المقدس

أرسل النائب العام المستشار هشام بركات ملف التحقيقات مع أعضاء وقيادات تنظيم “أنصار بيت المقدس” إلي محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، لتحديد موعد لمحاكمة المتهمين البالغ عددهم 200 إرهابي، وذلك علي خلفية تورطهم في أخطر عمليات إرهابية تعرضت لها منذ عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.

وقالت مصادر قضائية إن المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة سوف يعكف على فحص ملف القضية فور تسلمه بالكامل، وأن المتهمين سوف يمثلون أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة المتفرغة لنظر قضايا الإرهاب والإضرار بالأمن القومي للبلاد والتخابر.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية – حركة حماس– الجناح العسكرى لجماعة الإخوان المسلمين، وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات.

وأسفرت التحقيقات عن ضلوع المتهمين في تنفيذ 51 عملية إرهابية كبري بمختلف محافظات الجمهورية منذ الإعلان عن عزل محمد مرسي، من بينهم محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وقتل المقدم محمد مبروك، الشاهد الرئيس في قضية تخابر مرسي، والرائد محمد أبو شقرة، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وتفجير مديريات الأمن.

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