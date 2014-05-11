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رفع جلسة قضية “مجلس الوزراء” للقرار

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رفع جلسة قضية “مجلس الوزراء” للقرار رفع جلسة قضية “مجلس الوزراء” للقرار

أرشيفية

رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، فى محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 أخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 . الجلسة لصدور القرار 

كانت المكمة بالجلسة الماضية قد كلفت النيابة العامة باستدعاء شهود الإثبات، و تكليف قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية.
> كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانى حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه، كما أسندت النيابة لبعضهم.

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