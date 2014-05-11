بالصور: محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة ثارية بين عائلتين بساقلتة‎

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ظهر أمس الصلح المقام بين عائلة عبد الرحمن أو ستة بقرية فاوجلي بساقلتة وعائلة ابو الغيط بالقليوبية وذلك بحضور اللواء أكرم توفيق رئيس قطاع الجنوب و نائبا عن مدير امن سوهاج , والمستشار ابو المجد احمد على رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة , , ولفيف من القيادات الشعبية والأمنية والعمد والمشايخ بالقرى المجاورة .

وألقى المحافظ كلمة هنأ فيها العائلتين على هذا الصلح الذى يعبر عن الروح الطيبة التى يتمتع بها المصريين ، كما قدم الشكر لكل من ساهم فى هذا الصلح العظيم ، قائلا إن المحافظة لا تألو جهداً في إتمام مساعي الصلح وإنهاء كل الخصومات الثأرية بالمحافظة لأن نشر الأمن من أهم العوامل التي تساعد على زيادة التقدم ودوران عجلة الانتاج. وحث سيادته الجميع على الاقتداء بأبناء محافظة سوهاج.

وقدم آل أبو الغيط بالقليوبية القودة لآل عبد الرحمن أبو ستة بساقلتة ، على اثر مشاجرة حدثت بسوق العبور راح ضحيتها أحد أفراد آل عبد الرحمن.