مقتل 5 من «داعش» خلال مواجهات جنوبي الفلوجة

أكد قائد شرطة الأنبار، غربي العراق، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، الأحد، أن الأجهزة الأمنية، وبالتعاون مع أبناء العشائر، تصدت لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» بعد هجومهم على مناطق جنوب الفلوجة، وقتلت 5 منهم.

وأضاف «المحلاوي» أن «الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة بمساندة أبناء العشائر قامت بالتصدي لهجوم مسلح لعناصر داعش على منطقة العامرية، جنوب مدينة الفلوجة، بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة».

أوضح أن «الأجهزة الأمنية قتلت 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة المذكورة، فيما أصيب 2 من أفراد الشرطة بجروح مختلفة خلال الاشتباكات».

ومن جهته، قال قائد القوات البرية، الفريق الأول الركن علي غيدان، إنه «تم إحكام السيطرة على جميع المناطق المحيطة بعامرية الفلوجة، ونخطط حاليًا لتحرير سدة الفلوجة».

وذكر «غيدان» أن «القوات البرية قامت بعمليات واسعة في مناطق عامرية الفلوجة، والتي تزامنت متسلسلة وبمراحلها مع تخطيط قيادة العمليات وتم إحكام السيطرة على جميع المناطق المحيطة بعامرية الفلوجة».

ويسيطر تنظيم «داعش»، المحسوب على تنظيم القاعدة، ومسلحون من العشائر الرافضة لسياسة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، على مدينة الفلوجة، منذ بداية عام 2014.

وتحاصر قوات من الجيش العراقي مدعومة بدبابات ومدرعات عسكرية المدينة في محاولة لاستعادتها.