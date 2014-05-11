أخبار عاجلة

مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عمرو الكحكى: يجب طرح ميثاق الشرف الإعلامى للحوار فى نقابة الصحفيين

Google+ Print
عمرو الكحكى: يجب طرح ميثاق الشرف الإعلامى للحوار فى نقابة الصحفيين عمرو الكحكى: يجب طرح ميثاق الشرف الإعلامى للحوار فى نقابة الصحفيين

قال الإعلامى عمرو الكحكى، إن التنظيم الذاتى للإعلام هو الأهم، وأن فكرة الميثاق الإعلامى سهلة، مؤكدًا أنه للقنوات الفضائية الحق فى الانحياز لفكر معين. وتابع، "لا بد أن يطرح الميثاق الإعلامى لحوار كبير فى نقابة الصحفيين، فمنذ فبراير 2011 عقدنا جلسات ومؤتمرات وورش عمل عدة دون نتائج".

وأضاف خلال ورشة "نحو ميثاق شرف إعلامى"، أن عملية تنظيم الإعلام لابد أن تعلن سياستها التحريرية، ولابد أن يكون التنظيم مرتبطاً بأن يعرف من يعمل فى جهة إعلامية معينة توجهها، ولا يمكن ترهيب الإعلامى ولا يمكن ترغيبه بزيادة راتبه بشكل ملحوظ.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365