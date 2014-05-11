عمرو الكحكى: يجب طرح ميثاق الشرف الإعلامى للحوار فى نقابة الصحفيين

قال الإعلامى عمرو الكحكى، إن التنظيم الذاتى للإعلام هو الأهم، وأن فكرة الميثاق الإعلامى سهلة، مؤكدًا أنه للقنوات الفضائية الحق فى الانحياز لفكر معين. وتابع، "لا بد أن يطرح الميثاق الإعلامى لحوار كبير فى نقابة الصحفيين، فمنذ فبراير 2011 عقدنا جلسات ومؤتمرات وورش عمل عدة دون نتائج".

وأضاف خلال ورشة "نحو ميثاق شرف إعلامى"، أن عملية تنظيم الإعلام لابد أن تعلن سياستها التحريرية، ولابد أن يكون التنظيم مرتبطاً بأن يعرف من يعمل فى جهة إعلامية معينة توجهها، ولا يمكن ترهيب الإعلامى ولا يمكن ترغيبه بزيادة راتبه بشكل ملحوظ.