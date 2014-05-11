بالصور.. مصر تشارك فى الاحتفال بـ"اليوم العالمى للطيور المهاجرة" بأسوان

شاركت مصر العالم فى الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة، من خلال الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى ومشروع صون الطيور المهاجرة الحوامة بجهاز شئون البيئة، وبمشاركة الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وتحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك بمركز فكرة الثقافى بمنطقة الشلال بمحافظة أسوان.

تمت الاحتفالية بحضور العديد من أهالى أسوان العاملين بمجال السياحة البيئية المستدامة، وتهدف إلى الترويج لحماية الطبيعة والبيئة عن طريق التسويق للسياحة المستدامة بأسوان ومسارات الهجرة بمصر.

وعلى هامش الافتتاحية، تم افتتاح أول برج لمشاهدة ورصد الطيور بأسوان فى مركز فكرة الثقافى وفقاً لاتفاقية (IBA) بخزان أسوان، وهى من المناطق المعلنة كمنطقة هامة للطيور المهاجرة وذلك فى إطار تشجيع سياحة المشاهدة(CMS) .

الجدير بالذكر، أن العالم يشهد تلك الاحتفالية فى شهر مايو من كل عام، حيث يتم تنظيم احتفالاً بالطيور المهاجرة التى تقطع آلاف الكيلومترات أثناء هجرتها السنوية بين الشمال والجنوب، وتهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على ارتباط السياحة بالطيور المهاجرة ودور التنمية السياحية المستدامة فى حماية الطيور المهاجرة التى تربط الكون بأكمله.