مبادرة بين التعليم واتحاد الصناعات لدعم 10 مدارس تعليم فنى صناعى مصرية بأنظمة اعتماد دولية

وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقا مع اتحاد الصناعات المصرية، يتضمن دعم اتحاد الصناعات لعدد 10 مدارس ثانوى فنى صناعى بتخصصات مختلفة، طبقا لمتطلبات سوق العمل, وكذلك تحمل تكاليف تأهيل المدرسة والمعلمين والمدربين وإعداد المناهج والطلاب طبقا لمستويات الجدارة والمعايير القياسية للاعتماد بواسطة هيئة الاعتماد الاسكتلندية (Scottish Qualifications Authority).

ويتيح هذا النظام حصول الطالب على شهادة دبلوم فنى صناعى معتمدة محليا ودوليا. ويبدأ تنفيذ هذا الاتفاق بصورة فورية، ويُطبق على طلاب العام الدراسى القادم 2014/2015.