مكياجك طبيعي على طريقة أمل علم الدين

أمل علم الدين امراة عربية سمراء، متخصّصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، استطاعت أن تخطف قلب الممثل الشهير جورج كلوني البالغ من العمر 52 عاماً. بعد عدد من النساء، أثبتت أمل نفسها في عالم الجمال والجاذبية، وأكّدت أن للمرأة العربية تأثيراً كبيراً بإطلالتها الطبيعية. فما سرُّ جمال علم الدين؟ وكيف يمكنك إبراز جمالك الطبيعي؟ إليك صور أهمّ إطلالات أمل علم الدين.

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خلال الصور، نلحظ أنّ أمل علم الدين ليست من محبات المكياج الكثيف. فهي تستخدم الحدّ الأدنى من مستحضرات التجميل في المناسبات المهمّة، وتقنية المكياج ترتكز على إبراز جمالها الطبيعي.

في مكياج العينين، تستخدم أمل البنيّ الداكن لإعطاء حجم كبير لعينيها. فالألوان الترابية هي من صيحات الموضة في عالم المكياج لعام 2014، كما أنّها تُبرز جمال العينين، وتسمح في تكبيرهما. كذلك تستعمل الماسكرا السوداء لتحصل على رموش كثيفة وطويلة. وتتميّز علم الدين بحاجبين طبيعيين بشكل يُناسب عينيها تماماً.

ومن الملاحظ أن أمل لا تكثر من كريم الأساس، إذ تضع القليل منه في المناسبات لإخفاء عيوب الوجه وتختاره مطابقاً للون البشرة.

بالانتقال الى أحمر الشفاه، يبرز اللون الزهري على شفاه علم الدين بكلّ تدرّجاته، إذ نرى اللون الماتي الخفيف خلال النهار، فيما تلجأ إلى القليل من الغلوس في السهرات والمناسبات الخاصّة. اللون الزهريّ يُناسب المرأة السمراء، حيث يضفي إشراقاً على وجهها ويُكمل أنوثتها. أمّا بالنسبة إلى بودرة الخدود فتحاول أمل علم الدين أن تطابقها مع لون أحمر الشفاه، وهذا ما يُبرز جمال وجنتيها ويزيد من إشراق وجهها.

وتكتمل الإطلالة الطبيعية التي تتميّز بها علم الدين في تسريحة شعرها الأسود الطويل، إذ تبتعد عن الرفعات أو الأشكال الغريبة، بل تكتفي بتركه منسدلاً بطريقة بسيطة وناعمة.

جاذبية المرأة السمراء تكتمل بطبيعيّتها. فابحثي عن خصوصيّتك، وأبرزي جمالك بطريقة ناعمة ولافتة، على غرار أمل علم الدين.





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