ضبط يمنيه تخفي 600 شريط دواء حول جسدها بالمطار

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد من ضبط 600 شريط دواء خاص بعلاج الشعر مع راكبة يمنية الجنسية أخفتها حول جسدها لتضليل رجال الجمارك ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها لمحاولتها التهريب .

وأكدت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء الراكبة اليمنية الجنسية إجراءات الوصول الخاصة بها على الطائرة اليمنية اشتبه بها مصطفى عمار مأمور الجمرك وبسؤالها عن مقتنياتها ارتبكت , وتم إبلاغ على عبد العزيز مدير الصالة الذى أمر بتفتيشها عثر معها علي علب أدوية فارغه فى حقائب سفرها.

وبتفتيشها ذاتياً عثر علي اللأدوية حول جسدها إذ بلغت عدد شرائط الدواء المضبوطه فى أماكن مختلفة 600 شريط دواء لعلاج الشعر , وأمر أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتحرير محضر بالواقعه وحجز المضبوطات لمخلفتها قانون السياسات الدوائية .