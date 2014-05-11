الجيزة تنفذ محورا مروريا جديدا يربط ترعة الزمر بالدائرى بتكلفة 5.3 مليون جنيه

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، استمرار خطة المحافظة فى فتح محاور مرورية جديدة للقضاء على التكدس المرورى، وتحقيق سيولة فى شوارع المحافظة، وذلك من خلال مشروعات رصف عديدة يجرى حالياً تنفيذها سواء من الخطة الاستثمارية والموحدة أو العاجلة.

وقال المحافظ خلال الاجتماع الموسع الذى عقده أمس السبت، مع رؤساء الأحياء بالمحافظة لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف الجارى تنفيذها، إنه تم البدء فى رصف أحد المحاور المرورية الهامة الذى يربط ترعة الزمر ومنطقة بولاق الدكرور وأرض اللواء بالطريق الدائرى عبر "محور على بن أبى طالب" بطول 1.6 كم ومتوسط عرض 20 م للاتجاهين وبتكلفة 5.3 مليون جنيه، وأكد أن المحور يساعد على نقل الحركة المرورية بمنطقة أرض اللواء وناهيا دون تكدس مرورى وخفض زمن الرحلة المرورية بالمنطقة، مما يقلل من فقد الوقود وعدم تلوث البيئة.

وأضاف أن المشروع يأتى ضمن 10 مشروعات أخرى يجرى تنفيذها بتمويل من الجهاز المركزى للتعمير يبلغ 25 مليون جنيه لرصف طرق ومحاور داخل أحياء بولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم.

وأكد عبد الرحمن فى بيان صحفى، أن المشروعات تضم رصف شارع الشيخ ريحان ومحور على بن أبى طالب ببولاق الدكرور وشارع الثلاثينى والمحولات من ترسا وحتى المريوطية وشارعى براده وربيع الجيزى بجنوب الجيزة من أم المصريين وحتى كوبرى العمرانية وشارعى داير الناحية وترعة جلال بالهرم.

فى غضون ذلك انتهت المحافظة من رصف العديد من الشوارع سـواء بالأسفلت أو الإنترلـوك منها 34 شارع بالعمرانية و 14 شارع بأرض اللواء بالعجوزة و 62 شارع بجنوب و 46 بشمال و 6 بأولاد علام بالدقى و 25 بالوراق .

كما يجرى حالياً العمل فى تبليط 190 شارع آخر بالوراق ضمن الخطة العاجلة بمنطقة عزبة المفتى وعزبة الصعايدة ومربع ذكى مطر.