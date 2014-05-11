"القاهرة": لن نسمح بتواجد الباعة الجائلين أمام محطات المترو الجديدة

أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، أن هناك مشروعات قائمة بالقاهرة ستسهم فى تحقيق سيولة مرورية فور الانتهاء منها، وأولى هذه المشروعات الهامة الانتهاء من المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تم افتتاحها للمواطنين خلال الأسبوع الماضى بتكلفة تقدر بـ7.7 مليون جنيه مع إعادة الشىء لأصله بالشوارع التى كانت مغلقة لحين الانتهاء من أعمال المرحلة.

وشدد المحافظ فى ختام رئاسته اليوم لاجتماع المجلس التنفيذى، على رؤساء أحياء غرب وشرق مدينة نصر ومصر الحديدة بعدم السماح قطعيا بتواجد أى بائع جائل بالمحطات الجديدة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وتفعيل القانون بحزم ضد أى مخالف.

وأكد أن أعمال تطوير محور مصطفى النحاس وامتداد رمسيس سوف ينتهى العمل بهم خلال نهاية الشهر الجارى، وسوف يمتد العمل لتطوير شوارع الميثاق والزمر ومتولى الشعراوى لاستكمال المسار وصولاً إلى القاهرة الجديدة، ويضم حارة مرورية خاصة لأتوبيس النقل العام فى تجربة تعد الأولى من نوعها بشوارع القاهرة.

وأشار المحافظ إلى استكمال إزالة العقارات المخالفة بحدائق القبة والتى أقيمت بدون تراخيص فى تحدى صارخ للقانون والبناء على خطوط التنظيم، كما أمهل المحافظ رئيس حى منشأة ناصر مهلة للخميس القادم، للانتهاء من إزالة 22 عقارا بمنطقة الرزاز بالدويقة، لتمكين شركات المقاولات للبدء فى أعمالها لتهذيب الصخور، وإسقاط الصخور المعلقة والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين.