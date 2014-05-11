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العمل العربية تنظم ندوة بعنوان "تنمية المشروعات الصغيرة" فى شرم الشيخ

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العمل العربية تنظم ندوة بعنوان "تنمية المشروعات الصغيرة" فى شرم الشيخ العمل العربية تنظم ندوة بعنوان "تنمية المشروعات الصغيرة" فى شرم الشيخ

تنطلق غداً الاثنين بمدينة شرم الشيخ ندوة حول "تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها فى التنمية والتشغيل"، وتستمر لمدة 3 أيام - فى إطار تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 2014، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم التنمية الاقتصادية.

وأكدت المنظمة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبت قدرته على خلق المزيد من فرص العمل فى البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، وأصبح يمثل جزءا كبيرا من قطاع الإنتاج ويستوعب أعدادا كبيرة ومتزايدة من القوى العاملة فى معظم البلدان.

وأشارت إلى أنه رغم تزايد عناية واهتمام معظم البلدان بتنمية وتطوير هذا القطاع إلا أنه لا يزال فى حاجة إلى المزيد من الجهد لتذليل العديد من الصعوبات التى قد تعرقل إمكانيات توسعه وتنوع أنشطته وضمان استمراريته فى النهوض بالتشغيل والحد من تفاقم معدلات البطالة وبوجه خاص بين الشباب وحديثى التخرج.

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