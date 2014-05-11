"مصر الخير" تحتفل بأول دفعة لمساعدى الخدمات الصحية بجامعة القاهرة

احتفل برنامج المجمعات التقنية والمهنية والطبية، بقطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير، اليوم الأحد، بتخرج الدفعة الأولى من برنامج مساعدى الخدمات الصحية بجامعة القاهرة، والتى تضم 71 خريجا.

وقالت الدكتورة ورد يوسف، عميد كلية تمريض جامعة القاهرة، إن برنامج مساعدى الخدمات الصحية أحد أهم البرامج المستحدثة فى مصر، مؤكدة الحاجة الماسة للمنظومة الصحية لهذه الوظيفية الجديدة، لتفريغ العاملين فى قطاع التمريض للأعمال التمريضية فى المستشفيات.

وأكدت عميدة كلية تمريض بجامعة القاهرة، كثرة أعباء الملقاة على كاهل التمريض يؤثر على الخدمة المقدمة للمريض والمنظومة الصحية فى مصر، مشيرة إلى أن كثرة الأعباء التمريضية يؤدى إلى سوء الخدمة، مما يدفع القادرين إلى السفر للخارج لتلقى الرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة ورد يوسف، أن تفرغ التمريض لمهامه الأساسية يجعله يؤدى واجبه بمستوى عالى، مما يرفع من منظومة الخدمة الصحية وجودتها، مما يعود بالنفع على المريض المصرى.

وقالت الدكتورة دينا عمر، مديرة برامج المجمعات التقنية والمهنية بمؤسسة مصر الخير، إن برنامج مساعدى الخدمات الصحية، عبارة عن برنامج تدريبى لمدة 7 أشهر تقريباً، يهدف إلى إعداد كوادر بشرية، لتقديم الخدمات المعاونة للقيام بالأعمال غير التمريضية ضمن الفريق الصحى لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدىن من الخدمة، والتقليل من أعباء العمل على قطاع التمريض.

وأضافت أن هذا البرنامج يتضمن تدريب مساعدى الخدمات الصحية على أحدث الوسائل العملية للعناية بالمرضى, بجانب مساعدة هؤلاء الطلاب على إيجاد فرص عمل ورفع قدراتهم التنافسية المحلية والعالمية, مما يساعد على الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن خريجى هذا البرنامج سيتمكنون من العمل فى الخدمات التمريضية المنزلية لخدمة ذوى الإعاقة والمسنين وغيرهم، حيث يوفر برنامج المجمعات التقنية والمهنية "إدراك الصحى" فرصة للحاصلين على دبلومات- كحد أدنى- للالتحاق ببرنامج مساعدى الخدمات الصحية التدريبى بالتعاون مع كليات الطب والتمريض بعدة جامعات.

وقالت إن المشاركين فى الدفعة التى سيتم تخريجها من جامعة القاهرة يبلغ 71 شخصا، حيث تم تسليمهم شهادات التخرج.

وأكدت أنه رغم كافة الصعوبات خرج البرنامج فى أفضل شكل، مشددة على أن المرحلة الثانية التى تتضمن التدريب لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى، موضحا أن أداء الدفعة الأولى وفقا للتقارير المرفوعة من الكلية كانت فوق ممتازة.

وأوضحت أن جميع العاملين فى الفريق الصحى لهم أهمية كبيرة فى المنظومة الصحية، وكل فرد فى المنظومة له دور سواء للمريض وفى الخدمة الصحية، قائلة: "لو القطاع الصحى مش محتاج لهم لم نكن نقدم على هذا البرنامج، والقطاع الصحى محتاجهم بشدة، ودور مصر الخير لم ينته بعد، وتم توفير فرص عمل لهم".