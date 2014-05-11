بالصور.. "هندسة المطرية" تفوز بالمركز الأول فى الشرق الأوسط بمسابقة عالمية

فاز مشروع تخرج طلاب فريق "BAJA HU" بقسم هندسة السيارات بكلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان فى المسابقة العالمية Baja SAE, Student"" بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، بجانب تحقيق مصر ممثلة فى جامعة حلوان المركز الرابع عالمياً فى حال تنفيذ التصميم المنفذ وتسويق هذا المنتج، كما فاز فريقا مصر وجنوب أفريقيا عن القارة الأفريقية، وذلك فى ظل مشاركة 109 دول على مستوى العالم.

وأقيمت المسابقة فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحت رعاية جمعية مهندسى السيارات العالمية "SAE International".

وتقوم فكرة المشروع على تصميم وتصنيع سيارة مصرية لديها قدرة التغلب على كل ظروف الطرق المعبدة وغير الممهدة، بهدف استثمار المهارات الهندسية والقدرات الإبداعية والتقنية التكنولوجية.

كما يهدف المشروع إلى استثمار المهارات الهندسية والقدرات الإبداعية والتقنية التكنولوجية وتطبيق مراحل البحث العلمى نظرياً وعملياً، وتمثيل مصر عالمياً فى المسابقات الدولية، وتفعيل دور خريجى مهندسى السيارات فى خدمة سوق العمل، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية والتعليمية والجامعات المصرية فى مجالات البحث العلمى والتقنيات والتكنولوجيا المتقدمة والمنافسة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات مع الفرق الإقليمية والدولية وجمعية مهندسى السيارات العالميةSAE International، وتطوير معارف الطلاب من خلال التواصل مع الهيئات الدولية، وزيادة إدراك الطلاب بأهمية الجديد بالعلوم المتخصصة فى مجال الهندسة الميكانيكية والمواصفات الفنية العالمية فى مجال صناعة وتشغيل وإختبار السيارات، وزيادة القدرات التنافسية لطلاب القسم والكلية فى مجال صناعة السيارات.