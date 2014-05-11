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كوستاريكا بدون أوفيدو في كأس العالم

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كوستاريكا بدون أوفيدو في كأس العالم كوستاريكا بدون أوفيدو في كأس العالم

أكد أليخاندرو راميرز طبيب منتخب كوستاريكا عن احتياج متوسط ميدان نادي إيفرتون الإنجليزي براين أوفيدو لمزيد من الوقت من أجل التعافي من إصابة الكسر التي تعرض لها ليكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم.

وكان أوفيدو قد تعرض لكسر في القدم أثناء مشاركته مع فريقه إيفرتون في الدور الرابع من بطولة كأس إنجلترا.

وأوضح طبيب في تصريحات لصحيفة "ديا " الكوستاريكية أن اللاعب يحتاج لمزيد من التأهيل، ولذلك سيغيب عن لقاءات المنتخب ضد أوروجواي وإنجلترا في كأس العالم، مما يُصعب من إمكانية انضمامه لقائمة منتخب بلاده.

ولعب صاحب الـ24 عاما مع إيفرتون تسع مباريات هذا الموسم في الدوري، سجل خلالها هدفين.

يذكر أن كوستاريكا تقع في المجموعة الرابعة في المونديال مع منتخبات إنجلترا وإيطاليا وأوروجواي.

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