مورينيو يلمح إلى عودة كورتوا إلى تشيلسي.. كعقاب

مدريد، (إفي): ألمح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي إلى إمكانية استعادة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرماه المعار إلى أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية الأحد: "لقد كانت إعارة طويلة ناجحة. لي رأي واتخذت قرارا. لست النادي، ولكنهم يعرفون رأيي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "قرار" مورينيو جاء بعد مشاركة كورتوا في حراسة مرمى أتلتيكو أمام تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بفوز "الروخيبلانكوس" وتأهله للنهائي، فضلا عن الإصابة التي تعرض لها بتر تشك، الحارس الأساسي للبلوز، والتي تبعده عن المنافسات لعدة أشهر.

كانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن مورينيو قال لأشخاص مقربين منه بغرض ايصال الأمر للإعلام بصورة غيرة مباشرة إنه اذا ما أقدم كورتوا على المشاركة في نصف النهائي، فإنه سيرفض تمديد عقد اعارة الحارس، على أن يعود إلى تشيلسي بنهاية الموسم.

وأفادت الصحيفة أنه بعودة الحارس الشاب إلى النادي اللندني، الذي ينتهي تعاقده معه في 2016 ، فإن مورينيو سيعمل على تعطيل مسيرته باجلاسه لمدة عامين على دكة البدلاء والاعتماد على التشيكي بتر تشك.