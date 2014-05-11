تير شتيجن ملمحا إلى انتقاله لبرشلونة: أتعلم الإسبانية

مدريد، (إفي): ألمح مارك أنديه تير شتيجن، حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ السابق إلى انتقاله لبرشلونة الإسباني، ولكن دون ذكر اسمه صراحة.

وقال تير شتيجن، خلال ظهوره بأحد البرامج الرياضية بقناة (زد دي إف) الألمانية، "سأغير الفريق، وأدرس الإسبانية، ولكن لا يمكنني الافصاح عن وجهتي بعد".

وأوضحت صحيفتا (آس) و(سبورت) الإسبانيتان أن الحارس لا يزال في انتظار تعليمات من النادي الكتالوني كي يتوجه إلى مدينة برشلونة.

وكان تير شتيجن قد أعلن الأسبوع الماضي، بعد أن ودع جماهير فريقه في المباراة الأخيرة التي يدافع فيها عن عرين النادي الألماني على أرضه ووسط جماهيره بأنه سيكشف عن وجهته قريبا.

وأوضحت صحيفة (سبورت) أن تير شتيجن سيكون أول الصفقات التي يبرمها النادي الكتالوني استعدادا لموسم 2014-2015 حيث يحل بدلا من فيكتور فالديز، الذي قرر الرحيل عن البرسا بنهاية الموسم.

وتوقعت الصحيفة أن يعلن البرسا رسميا عن ضم الحارس فور اعلان تير شتيجن أن برشلونة هي محطته التالية.