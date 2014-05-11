رادار تشيلسي: مورينيو يطلب مهاجما جديدا، والحفاظ على ثلاثي الكبار

ماذا في جعبة جوزيه مورينيو بعد موسم بلا ألقاب لتشيلسي؟ ينتظر البلوز صيفا ساخنا حيث موسم الانتقالات.

فريق البلوز اكتفى بالمركز الثالث في الدوري الإنجليزي، وودع بطولتي كأس الإتحاد وكأس رابطة المحترفين كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر من أتليتكو مدريد الإسباني.

مورينيو الذي أعرب عن خيبة أمله من هذا الموسم، سيقدم تقريره لإدارة تشيلسي يوم الإثنين حول ما ينتظره في الموسم الجديد.

أول طلبات الاستثنائي كانت عودة الثنائي البلجيكي المعار، المهاجم روميلو لوكاكو والحارس تيبو كورتوا

. لوكاكو بدأ الموسم أساسياً في تشكيلة مورينيو قبل أن ينقلب عليه الأخير بعدما أهدر ركلة الترجيح الفاصلة أمام بايرن ميونيخ في مباراة كأس السوبر الأوروبي، ليغادر البلجيكي معاراً إلى إيفرتون حيث تألق بشكل لافت مسجلاً 14 هدفاً في الدوري، فيما يلعب كورتوا معاراً في أتليتكو مدريد منذ موسمين ويقدم مستوى مميزا مع فريق المدرب دييجو سيميوني الذي يعتلي قمة الدوري الإسباني وبلغ نهائي دوري الأبطال.

وأكد مورينيو أنه يحترم قرار إدارة النادي بشأن لاعبيه المعارين، لكنه يرغب في عودتهما في الموسم المقبل.

المدرب البرتغالي طالب إدارة تشيلسي بالحفاظ على ثلاثي الكبار جون تيري وفرانك لامبارد وآشلي كول الذين تنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم.

ولم تفتح إدارة البلوز المفاوضات بعد مع أي من اللاعبين الثلاثة، ويبدو الظهير الأيسر كول الأقرب للرحيل بعد أن ودع جماهير تشيلسي عقب مباراة نورويتش سيتي أخر مباراة للفريق هذا الموسم على ملعبه ستامفورد بريدج، ويملك كول عروضاً من ليفربول ومانشستر سيتي بالإضافة لموناكو الفرنسي.

وبعد أن انتقد ثلاثي مهاجميه فرناندو توريس وصاميول إيتو وديمبا با طويلاً، أكد مورينيو نيته على ضم مهاجم متميز لصفوف تشيلسي هذا الصيف، مضيفاّ أن أحد مهاجميه سيغادر الفريق دون أن يكشف عن هوية هذا المهاجم.