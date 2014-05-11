تقرير - ' يوم الوداع ' في الدوري الإنجليزي

تختتم يوم الأحد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2013/2014، وإلى جانب صراع اللقب بين مانشستر سيتي وليفربول سيكون الضوء مسلطاً على مجموعة من اللاعبين والمدربين الذين سيلقون كلمة الوداع لأنديتهم في هذا اليوم.

جريدة "دايلي ميل" نشرت تقريراً حول أبرز النجوم الذين يقضون يومهم الأخير مع أنديتهم الإنجليزية اليوم.

الفرنسي باكاري سانيا ظهير أرسنال يبدو أنه سيخوض مباراته الأخيرة بألوان المدفعجية أمام نورويتش سيتي بعد أن فشل في الاتفاق مع النادي على راتبه الأسبوعي، وودعت جماهير أرسنال سانيا الأسبوع الماضي بهتافات "نحن نرغب في بقائك معنا".

ثنائي إيفرتون روميلو لوكاكو وجيرار ديلوفو قضيا موسماً رائعاً مع فريق "التوفيز"، لكن إعارتهما لا تبدو قابلة للتجديد بعد المستوى المميز الذي قدماه، حيث سيعود لوكاكو إلى تشيلسي فيما يطير ديلوفو إلى ناديه الإسباني برشلونة.

قائد ساوثامبتون آدم لالانا والذي تألق مع فريق القديسين هذا الموسم ليصبح دعامة رئيسية في منتخب الأسود الثلاثة أصبح قريباً من الانتقال لصفوف ليفربول، وستكون مباراة ساوثامبتون أمام مانشستر يونايتد بمثابة الوداع الأمثل من لالانا لجماهير ملعب سانت ماري.

الإسباني فرناندو توريس الذي انتقل من ليفربول إلى تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني فشل في إثبات ذاته مع البلوز في ثلاث سنوات، ويبدو على وشك الرحيل من لندن مع اهتمام إنتر ميلان الإيطالي وناديه السابق أتليتكو مدريد بخدماته، وستكون مباراة كارديف سيتي آخر مبارياته مع فريق جوزيه مورينيو.

تيم شيروود الذي تولى تدريب توتنام هوتسبر بعد رحيل مدربه السابق أندريه فيلاس بواش تمنى كثيراً أن يثبت جدارته بالبقاء في تدريب السبيرز فترة أطول، لكن مالك النادي ديفيد ليفي لا يبدو راضياً عما قدمه شيروود الذي سيقود توتنام لآخر مرة أمام أستون فيلا.

المباراة ذاتها ستشهد وداع مدرب أستون فيلا بول لامبرت الذي عانى كثيراً مع فريقه هذا الموسم، قبل أن يطمئن على البقاء في وقت متأخر من الموسم، وكانت لافتات "أقيلوا لامبرت" التي تطارده في كل مباراة بمثابة الكابوس الذي سينتهي عقب مباراة اليوم.

مدرب نيوكاسل آلان باردو الذي وقع الموسم الماضي عقداً لثمان سنوات مع فريقه سيخوض آخر مبارياته في أنفيلد أمام ليفربول بعد أن وصلت علاقته بنادي نيوكاسل إلى طريق مسدود مع تراجع نتائج الفريق من ناحية، وكذلك سلوك باردو المثير للجدل والذي أدى لإيقافه أكثر من مرة هذا الموسم.

وأخيراً سيكون يوم الأحد بمثابة نهاية مشوار طويل لأسطورة مانشستر يونايتد ريان جيجز القائم حالياً بأعمال المدير الفني المؤقت للفريق، حيث من المتوقع أن يضع جيجز حداً لمسيرته كلاعب مكتفياً بدور المدرب المساعد في الموسم المقبل.