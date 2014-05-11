أهلي جدة يضم مهاجم القادسية لخمس سنوات

أعلن نادي أهلي جدة عن إتمام تعاقده مع صالح العمري مهاجم نادي القادسية السعودي بعقد يمتد لخمس سنوات.

ووقع لاعب المنتخب السعودي عقد انضمامه رسميا إلي الأهلي السبت بحضور رئيس النادي، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 20 يومًا بالتمام.

ومن جهة أخري، تمني رئيس نادي القادسية معدي الهاجري التوفيق للاعب مع ناديه الجديد، مشيرا في تصريحات أبرزتها صحيفة " عكاظ " السعودية أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بالنادي كانت سببا أساسيا في بيع العمري.

في الوقت الذي وعد فيه العمري جماهير الأهلي ببذل كل ما يستطيع من أجل خدمة النادي.