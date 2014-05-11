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إضراب أمناء وأفراد الشرطة بالبحر الأحمر عن العمل لليوم السادس على التوالي‎

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إضراب أمناء وأفراد الشرطة بالبحر الأحمر عن العمل لليوم السادس على التوالي‎ إضراب أمناء وأفراد الشرطة بالبحر الأحمر عن العمل لليوم السادس على التوالي‎

ارشيفية

واصل العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بالبحر الأحمر، إضرابهم عن العمل لليوم السادس واعتصموا أمام بوابات مبنى مديرية أمن البحر الأحمر للمطالبة بصرف حوافز جذب العمالة للعاملين بالمحافظة.

وطالب المشاركون في الإضراب القيادات الأمنية بالبحر الأحمر برفع مذكرة لوزير الداخلية للموافقة على صرف بدل جذب العمالة للأمناء والأفراد.

قام العشرات من أمناء وأفراد قسم شرطة القصير بالبحر الأحمر، بعمل إضرابا مفتوحا عن العمل تضامنًا مع زملائهم بالغردقة ونظموا وقفة احتجاجية وأغلقوا أبواب القسم بالجنازير؛ وذلك للمطالبة بصرف حافز جذب العمالة والمناطق النائية والتي تقدر بــ 150 %.

ورفض الأمناء الخروج إلى الخدمات الأمنية بالمدينة، وطالب المحتجون صرف البدل الجذب، ورفع مذكرة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للموافقة على مطالبهم.

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