السجن المشدد 10 سنوات لضابط شرطة خطف طفل نظير فدية بسوهاج‎

قضت ، اليوم الدائرة ، السابعة بمحكمة جنايات سوهاج حضوريا برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير وبعضوية المستشارين احمد عزت ابو القاسم واحمد محروص مبارك وأمانة سر طة حسين فى ثانى جلسات محاكمة ضابط الشرطة النقيب محمود العطار بالسجن المشدد10 سنوات مع النفاذ وذلك بعد اتهامه فى خطف طفل.

تعود وقائع القضية الى شهر ابريل 2013 عندما تم ضبط المتهم بتهمة خطف طفل 6 سنوات تبين انة نجل اخت زوجتة وقام بعد ذلك بطلب فدية من اهليتة وكانت ذات الدائرة قد اجلت الجلسة السابقة للاطلاع ومناقشة شهود الاثبات.

وقررت المحكمة الحبس الغيابى لمدة مماثله لكل من القللى عز العرب وهانم سعيد عبد العال لإشتراكهم مع المتهم الأصلى فى واقعة الخطف.