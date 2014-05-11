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إزالة 20 حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية بـ3 مراكز بالغربية

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إزالة 20 حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية بـ3 مراكز بالغربية إزالة 20 حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية بـ3 مراكز بالغربية

أرشيفية

أسفرت حملة مكبرة شنتها مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مجالس مدن زفتى وكفر الزيات وبسيون عن إزالة 20 حالة تعد على الرقعة الزراعية ونهر النيل منهم 6 حالات تعد على منافع نهر النيل والوحدات المحلية بدائرة مركز زفتى ، و 7حالات تعدى على أملاك الرى والصرف بدائرة مركز بسيون فى المحضر 3052 إدارى مركز بسيون.

كما تمت إزالة 6 حالات تعد على الرقعة الزراعية بقريتى كفر جعفر وكوم النجار مركز بسيون فى المحضر 3056 إدارى مركز بسيون،وحالة تعد على الرقعة الزراعية بقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات فى المحضر 5575إدارى مركز كفر الزيات.

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