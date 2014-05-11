15 إطلالة ساحرة من "Lanvin" لنجمات هوليوود

عرفت دار "Lanvin" بتصاميمها الكلاسيكية الأنيقة والروح المرحة التي تظهر في ثنياتها، وهي واحدة من دور الأزياء المفضلة لدى العديد من نجمات هوليوود على مر السنين.

يعشق مصمم الدار البير الباز اللونين الأبيض والأسود، وهذا يظهر في عدد كبير من أزياء النجمات التي حملت توقيعه، ومنهن: النجمة ميريل ستريب Meryl Streep التي تعتبر مثالاً للأناقة لكل سيدة في عمرها، وكات دينينغس Kat Dennings التي اختارت فستاناً مخملياً أنيقاً لإطلالة ساحرة.

من ناحية أخرى اعتمدت بعض النجمات الإطلالة السوداء بالكامل كما فعلت ايما ستون Emma Stone وايمي أدمز Amy Adams، وفي المقابل اختارت نجمات أخريات اللون الأبيض ليزين إطلالاتهن بالكامل، مثل: جينيفر لوبيز Jennifer Lopez، وروز بايرن Rose Byrne.

وبعيداً عن الإطلالات الكلاسيكية، فقد ظهرت العديد من تصاميم "Lanvin" المرحة والشبابية في إطلالات النجمات، فلا يمكن أن ننسى اللوك العصري الجميل الذي اختارته المغنية ريتا أورا Rita Ora في حفل "Grammy" لهذا العام وحصلت به على مكانة بارزة في قائمة أجمل الإطلالات في هذا الحفل، والفستان الأخضر اللمّاع الذي ظهرت به الممثلة ساندرا بولوك Sandra Bullock في حفل "SAG Awards"، بالإضافة إلى الفستان النحاسي الأنيق الذي اختارته السندريلا الأنيقة لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo في إطلالة سابقة.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات بفساتين حملت توقيع الدار الفرنسية "Lanvin"، واختاري الإطلالة المفضلة لديك.

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