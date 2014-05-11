"Dior" تفتتح موسم "Cruise 2015" بمجموعة عصرية

أقامت الدار الفرنسية العريقة "Dior" آخر عروضها لمجموعة "Cruise 2015" في بروكلين نيويورك مفتتحة موسماً من العروض المتتابعة لبعض دور الأزياء التي تتسابق لإطلاق مجموعات من هذا النوع.



حضر هذا العرض أكثر من 1000 ضيف، وضمّت قائمة الضيوف عدداً من النجمات المتألقات، مثل: ريانا، ماريون كوتيار، بالإضافة إلى مصمم الأحذية الشهير كريستيان لوبوتان، ويمكننا القول أن المصمم المبدع راف سيمونز أعاد الحياة للدار بتصاميمه العصرية ولمساته الأنيقة.

استخدم سيمونز طبعات من أرشيف الدار القديم، ودمجها بطريقة مبتكرة مع طبعات حديثة صنها لهذه المجموعة تحديداً، وذكر أنه أراد أن يستخدم الطبعات بطريقة مختلفة وغير رومانسية، وقد أعجبنا بفكرة الدمج بين الطبعات المختلفة على طريقة راف سيمونز بتنسيق الخطوط مع الطبعات الموردة.

من ناحية أخرى جذبتنا البساطة الطاغية على هذه المجموعة بألوانها الصيفية المنعشة وتصاميمها الأخاذة، حيث احتوت على عدد من فساتين الكوكتيل الناعمة، إلى جانب البدل الكلاسيكية الساحرة التي عرفت بها الدار، واختتم العرض بفساتين سوداء جميلة زينتها شالات مطبعة بطريقة بسيطة وغاية في الأناقة.

شاهدي معنا كيف افتتحت "Dior" موسم "Cruise 2015" بمجموعة أزياء ساحرة.

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