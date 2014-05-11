سوشو ينجح في الابتعاد مؤقتا عن مراكز الهبوط.. والحسم في الجولة الأخيرة

باريس، (إفي): نجح فريق سوشو في الابتعاد مؤقتا عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية بفوز صعب على مضيفه رين بهدفين مقابل واحد في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز هدفي الضيوف كل من المهاجمين الغاني جوردان أيو (ق33) والزامبي إيمانويل مايوكا (ق77)، وأحرز هدف رين لاعب الوسط بول جورجيس نتيب (ق72).

ويحتل سوشو المركز الـ17 برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة عن مونبلييه صاحب المركز الـ18 الذي يهبط صاحبه إلى دوري الدرجة الثانية.

وفاز البطل باريس سان جيرمان على ليل الثالث بثلاثة أهداف لواحد خارج ملعبه.