أخبار عاجلة

مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سوشو ينجح في الابتعاد مؤقتا عن مراكز الهبوط.. والحسم في الجولة الأخيرة

Google+ Print
سوشو ينجح في الابتعاد مؤقتا عن مراكز الهبوط.. والحسم في الجولة الأخيرة سوشو ينجح في الابتعاد مؤقتا عن مراكز الهبوط.. والحسم في الجولة الأخيرة

باريس، (إفي): نجح فريق سوشو في الابتعاد مؤقتا عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية بفوز صعب على مضيفه رين بهدفين مقابل واحد في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز هدفي الضيوف كل من المهاجمين الغاني جوردان أيو (ق33) والزامبي إيمانويل مايوكا (ق77)، وأحرز هدف رين لاعب الوسط بول جورجيس نتيب (ق72).

ويحتل سوشو المركز الـ17 برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة عن مونبلييه صاحب المركز الـ18 الذي يهبط صاحبه إلى دوري الدرجة الثانية.

وفاز البطل باريس سان جيرمان على ليل الثالث بثلاثة أهداف لواحد خارج ملعبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع